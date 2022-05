Đường trên cao Bắc - Nam TP.HCM có mức đầu tư lên hơn 38.000 tỷ đồng

Theo CII, do chưa đủ điều kiện xác định thời điểm chính thức làm dự án nên qua tính toán tại thời điểm năm 2022, tổng mức đầu tư dự án 38.192 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 18.992 tỷ đồng, chi phí làm đường 19.200 tỷ đồng. Như vậy, so với báo cáo đầu kỳ trước đó, tổng đầu tư lần này tăng hơn 8.000 tỷ đồng, chi phí tăng phần lớn do bồi thường giải phóng mặt bằng.

CII nhìn nhận, dự án này có tổng mức đầu tư quá lớn nên việc thực hiện toàn bộ dự án bằng hình thức PPP là hoàn toàn không khả thi. Do đó, Công ty kiến nghị UBND TP xem xét áp dụng theo điều 72 của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tách dự án bồi thường giải phóng mặt bằng ra thành một dự án độc lập, đầu tư bằng vốn ngân sách.

Phần còn lại là dự án đầu tư xây dựng đường trên cao Bắc - Nam từ đường Cộng Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (BOT) sẽ được triển khai thi công trong 36 tháng, ngay khi dự án 1 hoàn thành.

Tổng mức đầu tư dự án 2 là 21.442,8 tỷ đồng, bao gồm cả lãi dự kiến phát sinh trong thời gian thi công hơn 2.242,8 tỷ. Qua tính toán lưu lượng mất tới hơn 50 năm nhà đầu tư mới thu phí hoàn vốn 90%. Trong khi Luật tín dụng Việt Nam hiện nay quy định thời gian vay vốn tối đa chỉ 20 năm.