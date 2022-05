Dương Thừa Lâm đáp trả thông tin 'sửa nát mặt'

31 phút trước Tin pháp luật

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái về việc tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Trạm thu phí IC14 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, ngày 19/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã tiếp tục khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can.