Đường Sơn đại địa chấn năm 1976 đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người?

Tuy nhiên, con số tử vong thật sự rất có thể không chỉ ở mức này. Mười mấy năm trước, một nhà báo đã từng đi Đường Sơn tham dự hôn lễ của một người bạn. Nghe người dân địa phương nói, phía dưới lòng đất ở Đường Sơn khắp nơi đều chôn đầy xác chết, con số tử vong vượt xa con số chính thức được công bố. Ngoài những người chết do động đất và chết cháy ra, còn có rất nhiều người chết do cứu hộ bất lợi sau trận động đất.

Những người già ở địa phương nói, sau trận động đất thì Đường Sơn biến thành một biển lửa. Bởi vì lúc đó nhà nào cũng dùng than tổ ong để nấu cơm và sưởi ấm, buổi tối cũng không dập tắt, do vậy mà có rất nhiều người bị chết cháy. Thêm vào đó là do cứu hộ gặp khó khăn, dẫn đến bệnh dịch lan rộng, rất nhiều người không chết trong trận động đất, nhưng lại chết vì dịch bệnh sau trận động đất. Một đôi vợ chồng già người Đường Sơn cũng nói rằng lúc đó có rất nhiều xác chết không thể nhận dạng mà chỉ đem chôn qua loa, cũng rất khó thống kê những trường hợp chết cả gia đình, con số tử vong chắc chắn vượt xa con số hơn 240.000 người.

Ông Trương Dục Minh từng làm bác sĩ tại Đại học y Hà Nam và là chuyên gia nghiên cứu ung thư của Đại học Yale đã nghỉ hưu. Ông từng tiết lộ trong một bài viết của mình rằng, trận động đất ở Đường Sơn có quy mô 9 độ Richter, thiệt mạng khoảng 750.000 người.



Có người hỏi rằng chứng cứ của ông ở đâu? Thì ra là hai bệnh nhân của ông đã tiết lộ cho ông biết. Hai bệnh nhân này không phải người bình thường, một người là lão tướng quân của Thiên Tân, một người là chủ nhiệm Cục thể thao tỉnh Hồ Bắc. Trương Dục Minh ở Hồ Bắc không lâu thì đi khám bệnh cho lão tướng quân đó. Vì Thiên Tân rất nhiều lần bị dư chấn nên ông thấy có chút lo lắng. Lão tướng quân an ủi ông rằng: “Lần đó Đường Sơn động đất 9 độ Richter, chỉ tính riêng Thiên Tân đã có hơn một trăm ngàn người thương vong, lúc đó cả căn nhà của tôi đều nghiêng ngả hết, khắp nơi đều là tiếng leng keng ồn ào mà tôi cũng không sợ, bây giờ chỉ rung chuyển nhẹ thì có là gì chứ”.