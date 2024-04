Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Do thời tiết đang nắng nóng, lượng người đến các điểm vui chơi giảm. Hồ Thiền Quang nhiều bóng mát cũng vắng bóng người.

7h45 đường Giải Phóng đã đông dần lên, tuy không ùn ứ như giờ cao điểm của ngày làm việc thông thường.

Phố Bạch Mai lúc 8h30.

Phố Bà Triệu lúc 9h.

Trong ngày 28/4 thời tiết tại Hà Nội được dự báo không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 38-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.