Dương Ngọc Thái cùng học trò ra mắt phim ca nhạc mới Tình đắng khổ qua

Ngọc nữ Bolero Tố My thì nói rất chân tình: " Tố My cảm thấy ca khúc này rất hay. Trong phim nếu có thêm tình tiết rõ hơn về người Mẹ vì sao lại ghét và cay cú cô con dâu đến mức phải dùng thủ đoạn giết cả cháu của mình thì sẽ thuyết phục và hay hơn. Riêng Phúc không chỉ hát hay mà diễn rất tốt, My cảm thấy rất bất ngờ với cách diễn xuất của Phúc trong một vai phản diện như thế. Những dự án sắp tới của My, My sẽ mời Phúc hợp tác. Chúc bộ phim sẽ nhanh chóng đạt triệu view trong những ngày sắp tới".

Ngay trong lễ ra mắt vào ngày 6/12, phim ca nhạc Tình đắng khổ qua cũng đã chính thức được phát hành trên Kênh YouTube Dương Ngọc Thái Offficial. Đó cũng là ngày sinh nhật của Dương Hoàng Phúc và tiệc ra mắt phim cũng chính là bữa tiệc sinh nhật mà anh muốn kết hợp để giới thiệu sản phẩm âm nhạc tâm đắc của 2 thầy trò đến với đông đảo khách mời cùng bạn bè, khán giả gần xa.