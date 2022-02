Đường miền Tây về TP.HCM 'nêm' cứng người, kẹt xe nhiều nơi

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Tiền Giang có mặt tại các “điểm nóng” trên quốc lộ 1, đoạn cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Thượng tá Trần Ngọc Đời , Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sáng nay do ảnh hưởng triều cường, kết hợp lượng xe di chuyển từ miền Tây đến TP.HCM đông nên xảy ra ùn ứ cục bộ trên quốc lộ 1.

Quốc lộ 1 đoạn qua TP Cần Thơ cũng đông nghịt xe

Quốc lộ 60 kín xe chiều lên Mỹ Tho - TP.HCM

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến ngã 3 An Thái Trung xảy ra dồn xe kéo dài. Đơn vị đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ, túc trực xuyên suốt tại nút giao ngã 3 An Thái Trung, các cây cầu hẹp trên quốc lộ 1,… để điều tiết, phân luồng.

Hoài Thanh