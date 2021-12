Dương Mịch: ‘Sau ly hôn, tôi không còn quan trọng tình yêu’

Việc tập trung nhiều cho sự nghiệp khiến nữ diễn viên ít có thời gian bên con. Dương Mịch chủ yếu làm việc ở Trung Quốc, còn con gái sống cùng gia đình nội tại Hong Kong. Lưu Đan - cha chồng của nữ diễn viên cách đây không lâu tiết lộ với truyền thông Dương Mịch hơn một năm qua chưa gặp con. Phát ngôn này khiến Hoa đán 8x bị dư luận chỉ trích là người mẹ vô trách nhiệm, vì tham vọng sự nghiệp bỏ quên con gái.

Dương Mịch trong hậu trường phim 'Hộc Châu phu nhân'

Thúy Ngọc