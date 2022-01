Dương Mịch được giải oan sau khi bị chỉ trích bỏ bê con gái

Dương Mịch thời gian qua tập trung phát triển sự nghiệp với tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền hình. Trong danh sách "10 ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc" công bố hồi tháng 8, nữ diễn viên đứng vị trí thứ 4. Cô cũng là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 100 triệu người theo dõi.

Dương Mịch trong phim cổ trang

Thúy Ngọc