Đường lên Tam Đảo sạt lở, hồ chứa nước ở Vĩnh Phúc quá tải do mưa lớn

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên trên địa bàn đã có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được từ ngày 25-26/8 tại TP Vĩnh Yên là 172mm, huyện Tam Đảo 210mm, Quảng Cư- huyện Lập Thạch 152mm, huyện Tam Dương 198mm, huyện Vĩnh Tường 170mm, huyện Bình Xuyên 132mm. Lượng mưa đã vượt mức dự báo ban đầu từ 100-1500mm, có nơi trên 150mm.

Trong khi đó, mực nước tại các hồ chứa và trên các sông nội đồng đang ở mức cao: Hồ Đại Lải gần 21m; hồ Thanh Lanh 76m. Các hồ đang xả tràn tự do không có cửa van điều tiết gồm: Lập Đinh xả tràn 0,35m; Làng Hà xả tràn 0,75m; Vĩnh Thành xả tràn 1m; Bản Long xả tràn 0,55m; suối Sải xả tràn 0,6m…