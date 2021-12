Đường làm giàu của trùm sòng bài Châu Trác Hoa trước sa cơ

Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tiếng Quan Thoại, còn cả tiếng Quảng Đông và Đông Bắc Mỹ, trong khi chip đánh bạc có thể được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.

Số tiền cá cược hàng năm được cho là trị giá hơn một nghìn tỷ nhân dân tệ (156 tỷ USD), gấp đôi so với doanh thu xổ số năm 2018 của đại lục là 511,47 tỷ nhân dân tệ. Tân Hoa Xã chỉ trích các nền tảng như trên đã gây nguy hiểm lớn cho trật tự kinh tế xã hội và an ninh tài chính của đất nước.

Trong những năm qua, khi mạo hiểm mở rộng đế chế cờ bạc ra nước ngoài, Suncity cũng mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm tài chính, bất động sản, du lịch, dịch vụ ăn uống và giải trí.

Năm 2011, Chau thành lập Sun Entertainment Culture tại Hong Kong. Công ty này đã ký hợp đồng với các nghệ sĩ như ca sĩ - diễn viên Hứa Chí An và ca sĩ Wilfred Lau, cũng như đạo diễn phim từng đoạt giải thưởng Derek Tsang Kwok-cheung.

Sun Entertainment Culture cũng đã sản xuất các bộ phim bao gồm The White Storm, Vulgaria và The Way We Dance.

"Sau một thời gian, tôi nghĩ đến việc tham gia ngành công nghiệp giải trí và sản xuất, có thể mang lại lợi nhuận và giúp xây dựng thương hiệu của chúng tôi về lâu dài, tương tự Emperor Entertainment Group", Chau từng lý giải việc mở rộng sang ngành giải trí với tờ Apple Daily.

Theo Inside Asian Gaming, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch của Suncity đã đóng góp 110 triệu nhân dân tệ (16,7 triệu USD), tương đương hơn một nửa doanh thu của tập đoàn vào năm 2020.

Cổ phần của Suncity tại Tigre de Cristal, một khu nghỉ dưỡng ở Nga, trị giá 42,4 triệu nhân dân (6,6 triệu USD), trong khi thu về 37,7 triệu nhân dân tệ (5,9 triệu USD) từ chi nhánh quản lý bất động sản ở Trung Quốc đại lục.



Alvin Chau (giữa) bị cảnh sát Macau bắt giữ hôm 27/11. Ảnh: SCMP

Chau từng là chủ tịch Hiệp hội Văn hóa và Sản xuất Phim & Truyền hình Macau trong một thời gian. Ông trùm nói với tờ People’s Daily vào năm ngoái rằng công ty ông đã hợp tác sản xuất những bộ phim bom tấn như Điệp Vụ Biển Đỏ và Điệp Vụ Tam Giác Vàng.

Trang Facebook của Suncity Group từng cho biết Sun Entertainment Culture là một trong những nhà đầu tư của hai bộ phim này.