Đương kim vô địch TPHCM I thể hiện sức mạnh ở Giải nữ vô địch quốc gia

Trận đấu sau đó là tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên khi Phong Phú Hà Nam gặp Than Khoáng sản Việt Nam (Than KSVN). Trận đấu diễn ra khá cân bằng co đến phút thứ 26, khi Đinh Thị Duyên không may mắn đưa bóng về lưới nhà giúp Than KSVN vươn lên dẫn trước 1-0.

Than Khoáng sản Việt Nam (áo xanh) có 3 điểm quan trọng ở trận ra quân Giải nữ vô địch quốc gia 2022. Ảnh: VFF