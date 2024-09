Đường kiến tạo siêu đẳng của Lamine Yamal, CĐV ngả mũ thán phục

Dù không ghi bàn nhưng Lamine Yamal vẫn gây ấn tượng mạnh với pha kiến tạo siêu đẳng trong chiến thắng 5-1 của Barcelona trước Villarreal. Tài năng Lamine Yamal đã vượt xa so với tuổi 17. Thậm chí, theo một vài tờ báo xứ Catalunya, việc thưởng thức ngôi sao người Tây Ban Nha thi đấu mang tới cảm xúc không khác gì Messi năm xưa. Đường kiến tạo theo phong cách trivela của Lamine Yamal (Ảnh chụp màn hình). Trong trận đấu với Villarreal vào đêm qua, Lamine Yamal không ghi bàn nhưng anh vẫn khiến tất cả nhắc tới mình với đường kiến tạo ở đẳng cấp rất cao. Tình huống diễn ra ở phút 83, Lamine Yamal nhận bóng ở bên cánh phải, trước khi thực hiện cú trivela (vẩy má ngoài) loại bỏ toàn bộ hàng thủ của Villarreal, mở ra cơ hội cho Raphinha dứt điểm cháy lưới đối thủ. Tờ Eris Sport đã gọi pha kiến tạo của Lamine Yamal là "đường chuyền siêu tưởng". Bởi lẽ, phải là người có trí tưởng tượng cực tốt, ngôi sao trẻ của Barcelona mới thực hiện đường chuyền đẳng cấp như vậy. Bàn thắng này là hình ảnh tiêu biểu của Barcelona dưới thời HLV Hansi Flick. Đó là đội bóng có khả năng chuyển đổi trạng thái cực tốt. Đôi khi, chỉ cần một đường chuyền, Los Blaugrana có thể thay đổi cục diện trận đấu. Ở tuổi 17, Messi vẫn chưa ra mắt đội 1 Barcelona, C.Ronaldo mới chỉ là cầu thủ tiềm năng của Sporting Lisbon, nhưng Lamine Yamal đã làm khuynh đảo châu Âu bằng đôi chân siêu hạng của mình. Tầm ảnh hưởng của Lamine Yamal với Barcelona mùa giải này không kém gì Messi ở thời kỳ đỉnh cao. Lamine Yamal cho thấy tầm quan trọng ở Barcelona (Ảnh: Getty). Với 3 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 6 vòng đấu tại La Liga mùa 2024/25, Lamine Yamal là một trong số cầu thủ đặt dấu giày vào nhiều bàn nhất ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Chỉ có Haaland của Man City ấn tượng hơn thế. Thậm chí, tính riêng năm 2024, Lamine Yamal đã vượt qua cả "vua kiến tạo" De Bruyne về số đường chuyền thành bàn (18 vs 17). Trên mạng xã hội Twitter, nhiều CĐV ngả mũ thán phục pha kiến tạo siêu đẳng của Lamine Yamal. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu: "Lamine Yamal giỏi hơn Vinicius Jr rất nhiều". "Cú trivela của Lamine Yamal như tới từ hành tinh khác". "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã xuất hiện rồi". "Lamine Yamal ngày càng toàn diện và đáng sợ". Mới đây, C.Ronaldo cũng lên tiếng khen ngợi tài năng của Lamine Yamal: "Yamal có tiềm năng to lớn và tài năng tuyệt vời. Tuy nhiên, cậu ấy cần may mắn vì còn rất trẻ. Tôi hy vọng Yamal không gặp vấn đề gì về thể chất cả. Yamal vừa tham dự giải đấu lớn giúp ích rất nhiều cho cậu ấy (Euro 2024). Việc Yamal khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha là điều thực sự tốt. Tôi nghĩ rằng tiềm năng phát triển của tài năng trẻ này rất lớn. Chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra trên con đường của cậu ấy. Tôi tin rằng Yamal có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở thế hệ của mình".