Đường hoa Tết Quý Mão thu hút hơn 1 triệu lượt khách du xuân

Các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh trước giớ đóng cửa.

Theo đơn vị thực hiện, tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn trên Đường hoa trong suốt 8 ngày phục vụ công chúng được các lực lượng phối hợp thực hiện xuyên suốt, đồng bộ đã phát huy hiệu quả, bảo đảm môi trường du xuân an vui cho người dân và du khách.

Công tác bảo dưỡng trên Đường hoa được tiến hành xuyên suốt mỗi ngày và tăng cường theo yêu cầu thưc tế, đặc biệt sau cơn mưa kèm gió lớn vào đêm 24/1 (Mùng 3 Tết), việc chỉnh trang Đường hoa đã được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất ngay sau khi cơn mưa vừa tạnh, không ảnh hưởng đến việc du xuân trên Đường hoa của người dân và du khách.

Chị Hùynh Hoa, Việt kiều Úc cùng gia đình đến du ngoạn đường hoa cho hay, sau đợt dịch mấy năm qua mới có dịp về thăm quê hương ngày tết, nhân tiện ghé đến đây vui chơi và chụp ảnh cùng gia đình.

Đợt cuối năm nay thấy tình hình kinh tế hơi khó khăn nhưng thấy bà con đến vui chơi, rộn ràng sắc xuân cũng ấm lòng; hơn nữa năm nay Đường hoa màu sắc đẹp, rực rỡ và thoáng đãng cho du khách dạo bước ngày xuân, chị Hoa cảm nhận.