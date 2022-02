Dương Dương lãng mạn với Triệu Lộ Tư giữa tin đồn hẹn hò

Your browser does not support the video tag.

Dương Dương che nắng cho Triệu Lộ Tư

Từ khóa "Dương Dương che nắng cho Triệu Lộ Tư" lập tức lọt top 1 hotsearch trên bảng giải trí. Hành động ngọt ngào này một lần nữa dấy lên tin đồn hẹn hò của 2 ngôi sao, song bên cạnh đó cũng có bình luận cho rằng Dương Dương luôn giúp đỡ, tử tế với bạn khác giới.