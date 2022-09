Đường đi của hàng triệu USD "chạy án" cho cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức

Sau khi thất bại trong việc nhờ Kiên "chạy án" cho mình, Quân đã liên hệ Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Giám đốc Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức (Công ty Thủ Đức House), nhờ tìm luật sư để tư vấn. Hoàng đã giới thiệu Trần Văn Long, Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt (Công ty Du lịch Việt) và luật sư Bùi Thị Hồng Giang, Giám đốc Công ty TNHH Luật Bùi Gia và Cộng sự (Công ty Luật Bùi Gia).

Trước lời đề nghị tìm cách không vướng vòng lao lý của Quân, Long và Giang nhận lời, yêu cầu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức ký hợp đồng tư vấn pháp luật trị giá 1,2 tỷ đồng với văn phòng luật của Giang.

2 tuần sau, Quân nhận "tin vui" từ Long khi bị cáo này thông báo đã tìm được người để giúp đỡ và tiếp tục yêu cầu Quân đưa tiền để lo chi phí quà cáp, cảm ơn. Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức sau đó 2 lần đến văn phòng của Giang để đưa 120.000 USD cùng một chai rượu ngoại.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ.

Sau đó, Giang liên hệ Lê Thanh An, cán bộ Phòng 5, Cục C03, đề cập việc giúp đỡ cho Quân. Đầu tháng 7/2021, An báo đã tìm được người có khả năng lo lót vụ việc.

Ngay sau đó, Long gọi điện cho Quân, yêu cầu đưa trước 1 triệu USD. Ngày 1/7/2021, Quân mang 1 triệu USD đến văn phòng luật Bùi Gia để đưa cho Giang.

Ngày hôm sau, Long cầm một nửa số tiền trên đi Hà Nội. Ngày 3/7/2021, Long và Giang gặp An tại một quán ăn ở phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy. Tại đây, An yêu cầu đưa gấp 1,5 triệu USD để đưa cho người có thể giúp Quân. Ngay sau đó, Giang gọi cho ông Quân, yêu cầu đưa thêm 500.000 USD.

Trong 2 ngày 4/7/2021 và 5/7/2021, An nhận 1,5 triệu USD từ Giang. Trong đó, cuộc giao dịch 1 triệu USD diễn ra tại cổng sau trụ sở Bộ Công an, người nhận thay An là Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh).