"Đường đến tự do" - Thiết kế con đường dẫn bạn đến tự do tài chính

Ngoài ra, chúng ta còn cần có kỷ luật và lòng kiên nhẫn. Lãi kép, "kỳ quan thứ tám" của thế giới như lời Albert Einstein, chỉ phát huy tác dụng trong dài hạn, lợi nhuận bền vững của thị trường chứng khoán cũng đến chỉ sau hàng thập kỷ… "Hãy nhớ kim cương chỉ là những cục than chì kiên trì với công việc của chúng", các tác giả dẫn lại lời B. C. Forbes, nhà sáng lập tạp chí Forbes.

"Đường đến tự do" - Đừng đặt tiền bạc và niềm vui ở hai phía đối đầu

Nên mua ly cà phê đắt tiền thơm ngon kia hay bấm bụng tiết kiệm? Cắm cổ làm việc hay dành thời gian đó cho gia đình? Những năm 20 tuổi là để kiếm tiền hay theo đuổi đam mê?... Có quá nhiều người ngoài kia đang đặt tiền bạc ở một bên, đối chọi với bên còn lại là niềm vui, sự tận hưởng và tình yêu thương, và họ nghĩ rằng mình chỉ được chọn một trong hai.

Nhưng như định nghĩa được đưa ra từ đầu, tự do tài chính không chỉ nằm ở việc có tiền, mà còn liên quan đến cảm giác mãn nguyện, bình an. Do đó, mọi chỉ dẫn trong "Đường đến tự do" đều giúp bạn đạt đến sự hài hòa giữa tiền bạc và cảm giác sung túc, hạnh phúc. Bạn sẽ tìm thấy trong quyển sách này những câu chuyện thành công người thật việc thật và rất nhiều bài học trọng yếu không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn trong cuộc sống nói chung.

Peter và Anthony viết cuốn sách này trong năm 2020, khi mọi nền kinh tế đang đi xuống vì đại dịch và tình cảnh túi tiền của chúng ta trong giai đoạn này cũng không hề khá khẩm. Nhưng cuốn sách này sẽ thuyết phục bạn rằng tương lai tiền bạc của mỗi người là vô cùng tươi sáng khi bạn đã nắm vững các quy tắc trên thương trường.

Và hơn lúc nào hết, thời điểm tốt nhất trong lịch sử để bắt đầu hành trình tự do tài chính là ngay bây giờ.

"Bạn muốn một chỉ dẫn đột phá trong lĩnh vực quản lý tiền, một chỉ dẫn thẳng thắn và mô tả đúng thực tế nhưng vẫn có thể khiến bạn cười tủm tỉm vì quá dí dỏm? Hãy để Peter Mallouk dẫn bạn tham quan thế giới tài chính, tôi cam đoan bạn sẽ thay đổi cách nhìn về đồng tiền", Jonathan Clements, cựu phóng viên của Wall Street Journal.

Peter Mallouk là Chủ tịch của Creative Planning, công ty tư vấn tài chính độc lập số 1 ở Mỹ do tạp chí tài chính Barron's bình chọn. Bản thân Peter cũng được bình chọn là chuyên gia tư vấn tài chính độc lập số 1 ở Mỹ trong 3 năm liên tiếp (2013, 2014 và 2015). Vào năm 2018, ông được xếp vào danh sách 100 nhân vật quyền lực nhất trong giới tài chính toàn cầu. Anthony Robbins là tác giả của nhiều quyển sách bán chạy trên toàn thế giới, doanh nhân nổi tiếng, chuyên gia tư vấn tài chính và đào tạo kỹ năng sống dày dạn kinh nghiệm. Không chỉ vậy, ông đã tư vấn chiến lược kinh doanh và phát triển bản thân cho rất nhiều người nổi tiếng, những doanh nhân quyền lực, chính trị gia, vận động viên và thậm chí là các nguyên thủ quốc gia.

Theo First News