Đường dây trục lợi 10 tỷ đồng bảo hiểm có sự tham gia của nhân viên y tế

Ngày 24/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong đường dây trục lợi bảo hiểm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Lê Thị Hà An (34 tuổi), Nguyễn Thị Quỳnh An (35 tuổi), trú tại thành phố Vinh, Nghệ An, và Thái Thị Mai (56 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An, mẹ của Hà An) cùng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

Nguyễn Quốc Việt (39 tuổi, trú huyện Tân Kỳ) bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác;