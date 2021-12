Đường dây nóng "xử" ô nhiễm môi trường hiệu quả... thấp

Your browser does not support the audio element.

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa tổ chức sơ kết thực hiện việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.

Trên 4.000 phản ánh, hiệu quả giải quyết còn thấp

Sau hơn 3 năm triển khai, đường dây nóng của Tổng cục Môi trường (0869.000660) và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận trên 4.000 thông tin từ các tổ chức, cá nhân phản ánh đối với trên 3.900 vụ việc về ô nhiễm môi trường.

Đến nay, các cơ quan đã tiến hành xác minh trên 3.800 vụ việc (chiếm tỷ lệ 98%), xử lý gần 3.700 vụ việc (chiếm tỷ lệ 93%) và thực hiện phản hồi thông tin 3.300 vụ việc (chiếm tỷ lệ 85%).