Đường dây lô đề 2.000 tỷ đồng: Khởi tố thêm 7 đối tượng

22 phút trước Vụ án

(CAO) Liên quan đến đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng bằng hình thức lô đề do Công an tỉnh An Giang triệt phá, ngày 27-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố thêm 7 đối tượng.