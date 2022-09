Đường dây làm giả chứng minh thư để làm thẻ ngân hàng, vay tiền qua App

Hôm nay (6/9), TAND TP Hà Nội đưa đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ra xét xử phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 4/2021, qua mạng xã hội, Phạm Văn Chuân (SN 1993, ở Nam Định) quen biết Đỗ Quốc Đạt (SN 1995, ở Hưng Yên), Nguyễn Văn Duy (SN 1990, ở Hà Nội), Trịnh Tiến Toàn (SN 2000, ở Phú Thọ) và đối tượng tên Phi (chưa rõ nhân thân).

Cả nhóm thỏa thuận làm giả CMND rồi mang đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng và thẻ ATM để bán lại kiếm lời.

Để thực hiện hành vi, Chuân thuê căn hộ ở quận Ba Đình, Hà Nội làm nơi sinh hoạt và chuẩn bị các dụng cụ như máy ép chìm dấu giáp lai ảnh của Công an TP.HCM, máy ép plastic, máy in ảnh, giấy in ảnh, giấy nilon ép CMND.