Đường cong nóng siêu cấp của diễn viên phim 18+ đang nổi

Sydney Sweeney bắt đầu gây chú ý với series phim Everything Sucks! (2018) và The Handmaid's Tale (2018). Năm 2019, nữ diễn viên 25 tuổi tạo dấu ấn với Euphoria - series phim tuổi teen phát trên HBO và kế đó là phim điện ảnh đình đám Once Upon a Time in Hollywood từng thắng 2 giải Oscar.