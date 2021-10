Đường cong của vũ công thoát y nóng bỏng nhất thế giới

Khó có thể tưởng tượng người xuất hiện trong những shoot ảnh này đã cận kề tuổi 50. Không chỉ là người mẫu đại diện cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, Dita Von Teese còn là người mẫu của thương hiệu nội y do chính mình sáng lập mang tên 'Secrets in Lace' (Những bí mật trong lớp ren).

Dita Von Teese xuất hiện trên bìa của nhiều tạp chí như Bizarre, Marquis, Vanity Fair, Vogue, Elle... và dĩ nhiên là gương mặt quen thuộc trên Playboy từ năm 1999 - 2002.... Người đẹp tiết lộ cô chưa từng thuê bất cứ stylist nào cho mình.

Trailer phim 'Dita Von Teese: Night Of The Teese - A Cinematic Special'

An Na