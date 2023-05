Dương Cẩm Lynh lần đầu đứng cạnh chồng cũ chụp ảnh sau 5 năm ly hôn

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh đăng tải hình ảnh về buổi lễ tổng kết cuối năm học của con trai đầu lòng - bé Will. Đặc biệt, xuất hiện chung khung hình cùng mẹ con Dương Cẩm Lynh là chồng cũ Phạm Việt Anh Khoa. Trong ảnh, Will đứng giữa, nắm tay bố và mẹ.

Kèm theo khung cảnh gia đình sum họp, Dương Cẩm Lynh chia sẻ: "Ngày hôm nay của con trai... Phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa con nhé, tuy con không xuất sắc nhưng cả 3 mẹ con đã nỗ lực thật nhiều … Không có tình yêu thương thấu hiểu hiện tại mẹ sẽ không có được những khoảnh khắc tuyệt vời này. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn ba Will đã luôn đồng hành cùng con trai. The end of school 2022 -2023".



Khung cảnh gia đình sum họp của nữ diễn viên được công chúng quan tâm.

Đây là lần đầu tiên Dương Cẩm Lynh công khai đứng cạnh chồng cũ sau 5 năm ly hôn. Xác nhận "đường ai nấy đi" với Phạm Việt Anh Khoa vào năm 2018, thời điểm đó Dương Cẩm Lynh cho biết lý do hôn nhân đổ vỡ là vợ chồng bất đồng quan điểm, không phải vì "người thứ 3".

Hậu ly hôn, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi nấng con trai.



Dương Cẩm Lynh - Phạm Việt Anh Khoa kết hôn năm 2015.

Sau ồn ào "đổ nợ" hồi đầu năm 2023 vừa qua, Dương Cẩm Lynh cho biết chồng cũ Phạm Việt Anh Khoa có gọi điện hỏi thăm tình hình 3 mẹ con. Ngoài ra, trong 5 năm ly hôn, bố của Will luôn chu cấp đầy đủ cho con trai. Điều này giúp Dương Cẩm Lynh giảm áp lực kinh tế khi "gồng gánh" số nợ hơn 6 tỷ đồng.

"Chồng cũ của tôi đến giờ vẫn đã và đang làm tròn trách nhiệm, đúng với những gì đã hứa. Đó là lo cho bé Will về chuyện ăn học cũng như tạo điều kiện về mặt tinh thần", nữ diễn viên Mặt Nạ Máu cho biết.