Đuổi chó thả rông bảo vệ con, bố bị chủ chó đấm 'nát mặt'

Tối ngày 4/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con chó thả rông không rọ mõm, liên tục chạy đến gần, khiến bé trai hoảng sợ.

Lúc này, người đàn ông đi cùng bé trai đã đi đến dùng chân xua đuổi chó, ngay lập tức bị người mặc áo đỏ tiến lại hành hung dã man ngay tại sảnh chung cư.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào tối ngày 2/2 vừa qua, tại chung cư Q7 Riverside, đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. Người đàn ông bị đánh trong clip bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.