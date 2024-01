Được trả tiền để sống trên đảo không điện nước, cặp vợ chồng gặp điều kỳ diệu

Your browser does not support the video tag.

Cặp vợ chồng được trả tiền để sống trên hòn đảo nhỏ không có điện. (Nguồn: The Sun)

Cô y tá Emily Campbell, 28 tuổi và chồng là kỹ sư xây dựng Daniel Regan, 30 tuổi, đến từ London, Anh đã có trải nghiệm thú vị khi sống ở đảo Great Blasket, phía tây Ireland.

Kể từ khi chuyển đây ở, sức khỏe của Emily được cải thiện rõ rệt và cặp đôi đang tự hỏi liệu có nên rời đi hay không.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình gần đây, cặp đôi rất hân hoan khi được kể lại cuộc sống ở đảo Great Blasket - nơi mặt trời biến mất vào tháng 11 và không xuất hiện cho đến tháng 2.

Emily kể: "Tôi tình cờ xem được một quảng cáo về công việc trông coi tài sản trên đảo Great Blasket. Sau khi ứng tuyển một cách bất chợt, tôi đã trúng tuyển, đánh bại hàng nghìn ứng viên khác".