Dược sĩ chia sẻ mẹo loại bỏ triệu chứng say tàu xe trong dịp nghỉ lễ này, cái cuối sẽ khiến bạn bất ngờ

Say xe là thuật ngữ chung chỉ các bệnh do say tàu, say xe, say sóng, say máy bay và các bệnh khác do chuyển động lắc lư, va đập, xoay tròn, tăng tốc… do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra tình trạng rối loạn thăng bằng. Dịp nghỉ lễ sắp tới là thời điểm nhiều người chọn chấp nhận đi một chặng đường dài để về quê hoặc tranh thủ đi du lịch, thư giãn... Tuy nhiên, trước khi được "thả hồn, chữa lành" thì rất nhiều người lại lo lắng về vấn đề say xe trong chuyến đi sắp tới.

Abbas Kanani, dược sĩ trưởng tại Chemist Click ở Anh, đã chia sẻ một số phương pháp điều trị chứng say tàu xe của ông.

1. Không ăn quá no trước khi đi