Dược phẩm Quảng Bình nói gì về 25% chiết khấu khi mua kit test Việt Á?

Chiều 25/12, trao đổi với Dân trí, ông Phan Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình xác nhận, đơn vị này có nhập kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) rồi phân phối lại cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh này và các bệnh viện để làm xét nghiệm Covid-19.

Theo ông Ngọc, đơn vị này không mua trực tiếp từ Công ty Việt Á mà thông qua Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế. Khi mua các sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình được đối tác chiết khẩu từ 20 đến 25%, quy thành sản phẩm kit xét nghiệm, dưới hình thức tặng thêm.