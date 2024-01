Được khán giả 85 tuổi lên sân khấu tặng tiền, Hồ Văn Cường phản ứng thế nào?

Đáp lại sự yêu thương của bà cụ, Hồ Văn Cường chia sẻ: "Dạ con cảm ơn bà rất nhiều, bà 85 tuổi mà vẫn còn đi show. Năm mới, con chúc bà nhiều sức khỏe để đi show con tiếp nha ạ. Con không có gì nên con lì xì bà cái ôm được không ạ?". Sau đó, nam ca sĩ cũng liên tục cúi người để cùng chụp hình với cụ bà.

Hành động với fan lớn tuổi của Hồ Văn Cường đã nhận về "mưa lời khen" của khán giả. Khán giả nhận ra Hồ Văn Cường của ngày hôm nay đã thực sự trưởng thành, phong thái đĩnh đạc, không còn là cậu bé nhút nhát năm nào.

Hồ Văn Cường được fan lớn tuổi tặng tiền.

Đây không phải lần đầu Hồ Văn Cường được khen khéo léo trong cư xử khi khán giả tặng tiền, vàng trên sân khấu. Trước đó trong một đêm diễn, Hồ Văn Cường bất ngờ được một người hâm mộ lên sân khấu, bày tỏ mong muốn trao những món quà bằng vàng cho anh.