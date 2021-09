Được dự đoán chắc suất debut nhưng 2 thí sinh đang dẫn đầu 'Girls Planet 999' vẫn khiến Knet phải 'lấn cấn': 'Họ có gì mà lại được hạng cao đến vậy?'

- "Ngoài Thẩm Tiểu Đình ra thì dàn thí sinh Trung Quốc còn ai để bình chọn nữa đâu;"

- "Thay vì Yurina, tôi thấy thà chọn Mashiro còn tốt hơn đấy. Sao lại có nhiều người bình chọn cho Yurina vậy nhỉ?"

- "Nói thật lòng thì 2 bạn này sao cũng được, tôi chỉ ghét nhất là Tô Nhuế Kỳ và Thái Băng thôi ㅋㅋ"

- "Tôi thấy Shana ổn hơn nhiều so với Yurina. Màu giọng cực đỉnh, chưa nói đến việc Shana luôn cố gắng nói tiếng Hàn nhiều nhất có thể còn Yurina thì... ㅋㅋ"

- "Khi Yurina lần đầu biểu diễn bài hát của TWICE, tôi đã nghĩ vocal của bạn này cũng ổn đấy chứ nhưng hóa ra lại không phải vậy. Lúc diễn "Missing You", có thể thấy Yurina vẫn sử dụng cách hát bằng giọng mũi đặc trưng của người Nhật nên nghe rất khó chịu. Còn với Thẩm Tiểu Đình thì dù giọng hát chưa đến mức main vocal nhưng cô ấy luôn hoàn thành tốt phần của mình. Từ "Rumor", "How You Like That" đến "Fate", vocal của Thẩm Tiểu Đình đều rất tốt"

- "Nếu không còn ai khác để pick trong J-GROUP thì hãy pick Ririka hoặc Ruan đi ㅠㅜ Đặc biệt Ririka vừa xinh vừa nói tiếng Hàn tốt nữa ㅜ"

- "Dù sao thì nếu bắt buộc phải debut thí sinh Trung Quốc thì chẳng phải Thẩm Tiểu Đình chính là sự lựa chọn tốt nhất sao. Gương mặt cũng đẹp mà thực lực thuộc thuộc hàng tốt trong dàn trainee C-GROUP nữa"