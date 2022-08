Được coi là loại quả ‘nhỏ mà có võ’, nhưng khi ăn kiwi cần tuyệt đối nhớ những điều đại kỵ này

Chất vitamin C trong kiwi có tác dụng làm trắng da và cải thiện tình trạng lỗ chân lông to. Ngoài ra, kiwi còn giúp làm tăng đáng kể quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa tình trạng lão hóa da.

Nhiều chị em phụ nữ thường sử dụng kiwi như một loại mặt nạ tự nhiên dưỡng da và thu hẹp lỗ chân lông. Tuy nhiên, cần lưu ý khi đắp mặt nạ từ kiwi hãy đảm bảo sản phẩm mua là sản phẩm sạch, không hóa chất... để tránh gây hại cho làn da.

Những thực phẩm tuyệt đối không ăn cùng kiwi

Dưa chuột

Dưa chuột chứa các enzyme phá hủy vitamin C trong thực phẩm. Do đó, để tránh làm mất vitamin C trong quả kiwi, không nên ăn cả hai cùng một lúc.

Cà rốt

Kiwi rất giàu vitamin C, cà rốt có chứa thành phần phá hủy vitamin C trong kiwi, do đó, nếu ăn cả 2 cùng lúc sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng ban đầu.

Cua

Cua có chứa các hợp chất arsenic pentavalent, vô hại đối với cơ thể con người, nhưng nếu kết hợp với vitamin C trong kiwi trong thời gian dài khiến cơ thể bị ngộ độc.

Sữa bò

Hàm lượng protein và canxi có trong sữa rất cao. Vitamin C khi kết hợp với protein trong sữa bò sẽ kết tủa, không chỉ ảnh hưởng đến hấp thu mà còn khiến cơ thể xuất hiện những triệu chứng khó chịu, đau bụng, tiêu chảy. Vì vậy, không nên ăn sữa và các chế phẩm từ sữa ngay sau khi ăn kiwi.