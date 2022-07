Được chồng hát nịnh nhưng biểu cảm vợ Lê Dương Bảo Lâm thì lạ lắm

Your browser does not support the video tag.

Mới đầu vợ anh có lẽ vẫn mệt và chưa hiểu chồng định làm gì nhưng biểu cảm có phần "hoang mang" nhưng rồi Quỳnh Quỳnh vẫn cười vui vẻ quay clip cùng chồng. Lê Dương Bảo Lâm còn thể hiện mình là một ông chồng tốt khi đấm bóp, mát-xa vai cho vợ trong lúc quay.