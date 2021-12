Dừng yêu cầu người dân phải bỏ tiền test Covid-19 trước khi tiêm vaccine

Your browser does not support the audio element.

Ngày 30/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho biết, UBND tỉnh đã có chỉ đạo UBND thị xã Hoài Nhơn, nhắc nhở Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã cần chỉ đạo dừng, không thông báo yêu cầu người dân phải test Covid-19 trước khi tiêm vaccine.