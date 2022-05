Dùng xe đạp chở 1.000 viên ma tuý ngụy trang dưới bó rau

Hôm nay (6/5), thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Công an an TP Vinh vừa phá chuyên án, bắt thành công đối tượng chuyên cung cấp ma tuý cho các con nghiện trên địa bàn.

Theo đó, chiều 4/5, tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh, thuộc khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, lực lượng chức năng phá chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Sỹ Toàn (SN1972), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.