Đứng vẫy xe bên đường, người đàn ông bị đánh gãy xương hàm

Khoảng 16h ngày 22/8, ông L.T.L. (47 tuổi, trú tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đang đứng bên đường thuộc địa phận thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh) vẫy xe xin đi nhờ thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng thanh sắt đánh gục tại chỗ.

Ngày 10/9, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Nam (33 tuổi, trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an huyện Vĩnh Linh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra.

Thông qua hệ thống camera an ninh, công an xác định nam thanh niên kể trên đi xe máy hiệu Winner X màu đen vàng đồng. Sau gần 20 giờ truy xét, cơ quan công an xác định thủ phạm là Đỗ Văn Nam.