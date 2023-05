Đừng trở thành nô lệ của tình yêu

Khi còn là đứa trẻ, chúng ta thường mơ: vào một ngày, chàng bạch mã hoàng tử với thanh gươm sáng chói sẽ trông thấy nàng Lọ Lem; bằng một phép màu nào đó, ngay cả khi nàng giấu mình đi, chàng vẫn tìm ra nàng, rồi cầu hôn và cả hai hạnh phúc đến cuối đời.

Những câu chuyện cổ tích vận vào đời người phụ nữ trong xã hội gia trưởng; khi yêu, họ trở nên bị động; bỏ đi ước mơ, kỳ vọng, thu nhỏ mình lại để vừa lòng người yêu. Để rồi, khi tình yêu không còn, họ bất lực không biết làm sao sống tiếp vì đã lỡ đặt cược đời mình cho người khác.

Sao mình không thể có tình thương?

Sinh ra ở miền Tây, từ nhỏ An Hạ được gửi lên Sài Gòn cho nhà dì Út chăm sóc. Cha mẹ mắc nợ người ta nên phải rày đây mai đó, chẳng thể đưa con theo cùng. Ngày An Hạ theo dì, đứa con nít 6 tuổi chẳng hay biết đời nó ra sao khi không còn cha mẹ bên cạnh. An Hạ nhớ nhà mà thắt ruột, chẳng dám chia sẻ với dì vì sợ người khác bận tâm.

Có lần, khi tan trường, cô bé ước gì có cha mẹ đến đón như người ta rồi hụt hẫng trở về nhà một mình. Ngày lễ, dì bảo các con xuống dưới nhà và dặn Hạ ở trên phòng vì đây là thời khắc thiêng liêng trong gia đình dì. Bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống, Hạ nghe thấy tiếng hò reo của các em họ khi mở quà. Hạ tủi thân nói thầm: “Sao mình không thể có nó?”.