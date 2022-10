Đừng trả giá rẻ mạt cho thực phẩm sạch đáng tiền của nông dân

Người dân mất niềm tin một phần do cách quản lý, nên việc có tờ giấy chứng nhận VietGAP không thể tạo sự ra yên tâm. Kể cả khi Công ty Organica có chứng nhận organic quốc tế vẫn phải tiếp tục chứng minh mình cung cấp thực phẩm sạch.

“Một chuyên gia người Nhật nói với tôi rằng, tại sao thực phẩm Việt Nam cứ phải quảng cáo về an toàn trong khi điều cần thiết là nói về yếu tố dinh dưỡng, tiện dụng. Ở Nhật Bản không như vậy. Đây là nghịch lý so với các doanh nghiệp trên thế giới. Khi chúng ta chưa minh bạch mới làm vậy”, Chủ tịch AFT nói.

Giảm tiền đi bác sĩ, tăng tiền mua thực phẩm sạch

Nói đi cũng cần nói lại, người sản xuất thực phẩm sạch đang gặp khó. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy từng chứng kiến cảnh những người giàu trả giá 10.000 đồng cho 3 trái mướp mà còn mặc cả lên 4 trái, trong khi, nếu đã cần thực phẩm sạch thì 10.000 đồng/trái cũng đáng giá. Người thu nhập cao có thể chọn mua sản phẩm rẻ tiền, nhưng phải trả giá đúng cho thực phẩm sạch bởi quy trình nuôi trồng, thời hạn sản xuất sẽ khác. Rau thơm trồng 3 tháng đương nhiên khác với rau 3 tuần; không mua phải quả cà chua đang xanh mà xịt phát đỏ luôn; hay ăn những trái táo không rõ nhúng gì mà để mãi không hỏng.

Người mua hãy thương lấy người trồng vì công sức của họ bỏ ra quá nhiều, đừng trả rẻ mạt rồi đổ tội họ chạy theo sản lượng. Mặt khác, người phân phối, người bán lẻ không nên nhúng hóa chất giữ tươi sản phẩm; nhà sản xuất hãy chờ 10 ngày, 5 ngày theo quy trình thu hoạch, bà Thúy nêu ý kiến.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Diệp Pháp, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh quốc tế Công ty CP Thực phẩm GC Food, cho hay, triết lý “thực phẩm an toàn, cuộc sống hạnh phúc” của đơn vị không thực hiện trong 1-2 ngày mà từ 5 năm trước, khi công ty bắt đầu tham gia vào trồng trọt, kiểm soát cả quá trình.

GC Food phải đầu tư công nghệ, xây dựng hệ thống Big Data dữ liệu hóa toàn bộ thông tin từ lúc gieo giống đến khi thu hoạch, để người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc thực phẩm. Vì đi theo hướng canh tác an toàn nên sản phẩm của doanh nghiệp theo mùa vụ, sản lượng không quá cao, nhiều yếu tố tạo giá thành sản phẩm cao hơn mặt bằng trên thị trường và không vào được siêu thị để cạnh tranh. Đơn vị phải tự mở hệ thống phân phối riêng.

Còn theo Chủ tịch AFT, người tiêu dùng bình dân nhiều khi không thể biết đến các sản phẩm của Organica hay GC Food vì thiếu thông tin. Hoặc họ có biết cũng không thể mua được sản phẩm có giá so sánh cao hơn thị trường. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước cần có chính sách để các đơn vị canh tác thực phẩm an toàn, bền vững được tiếp cận thị trường, người dân được chuyển đổi trong sử dụng thực phẩm.

Cụ thể, bà Minh cho rằng, nhà nước hãy hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp trong canh tác, có chính sách cụ thể phát triển dòng sản phẩm sạch, minh bạch. Khi tạo nên hệ sinh thái thực phẩm minh bạch, an toàn, có thương hiệu thì mới hạ giá thành được. Người dân cũng nên giảm tiền đi bác sỹ bằng cách tăng tiền mua thực phẩm sạch.