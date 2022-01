'Dựng tóc gáy' nhìn cảnh người phụ nữ bị đẩy xuống đường ray ngay trước mũi tàu hỏa

Văn phòng công tố Brussels thông báo người đàn ông đẩy nạn nhân xuống đường ray tàu hỏa đã bị bắt sau vài phút người này có mặt tại một nhà ga khác trong thành phố. Người đàn ông bị cáo buộc tội cố ý giết người.

Đáng nói, tại thành phố New York của Mỹ, một người phụ nữ gốc Á (40 tuổi) cũng đã bị đẩy xuống đường ray ở nhà ga tàu điện ngầm tại Quảng trường Thời đại vào sáng ngày 15/1. Nạn nhân đã không may qua đời do tàu hỏa không kịp phanh. Thủ phạm là người có tiền án và được cảnh sát mô tả là bị “rối loạn cảm xúc”. Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, thủ phạm và nạn nhân không hề quen biết nhau. Sau khi gây án, chính thủ phạm đã ra đầu thú trước cảnh sát.

Minh Thu (lược dịch)