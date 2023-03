Dùng súng nhựa đồ chơi đi cướp chi nhánh ngân hàng Sacombank ở TP.HCM

Súng đồ chơi mà nhóm cướp sử dụng. (Ảnh Công an cung cấp)

Riêng Toàn và Xương chạy đến bãi đất trống đối diện địa chỉ số 2 đường số 4, Khu dân cư Phú Lợi (phường 7, quận 8) thì cởi bỏ áo khoác và nón ném đi. Đến tối cùng ngày, Thiện đi nhậu cùng nhóm bạn bè như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng xác định được danh tính nghi phạm. Chỉ vài giờ sau, Toàn và Xương bị Công an bắt giữ. Đến 7/3, Thiện cũng ra công an đầu thú.

Trước đó, ngày 1/3, nhóm này từng cướp hụt một ngân hàng ở quận 5. Sau khi bàn bạc, trao đổi, Thiện kêu Xương vào phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank (đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5) ngồi chờ người khác rút tiền xong thì gọi điện báo cho Thiện để Thiện và Toàn thực hiện hành vi cướp tiền của khách. Tuy nhiên, sau khi Xương vào ngân hàng chờ khoảng 2 phút nhưng không thấy ai rút tiền nên ra ngoài gặp Thiện và Toàn, cả 3 cũng bỏ đi nơi khác.

Hoàng Thọ