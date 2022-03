Dùng súng nhựa cướp ngân hàng

Ngày 1/3, Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Nhật Tôn (31 tuổi, ở xã Trung An, TP Mỹ Tho) về hành vi Cướp tài sản.



Đối tượng Huỳnh Nhật Tôn tại cơ quan điều tra.