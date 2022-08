Đừng sử dụng chai, hộp nhựa có dấu hiệu này vì có thể khiến bạn mắc ung thư

Kí tự các loại nhựa nên dùng và tránh dùng.

Nhựa PC số 7 là một trong những loại nhựa độc hại bậc nhất. PC là viết tắt của cụm từ Polycarbonate, là nhựa vô hình không màu và trong suốt, thường được ứng dụng nhiều vì vì độ bền va đập cao, độ cứng ổn định, có màu sắc đẹp và chống mài mòn tốt.



Vì PC số 7 bền và có màu sắc đẹp nên nhiều nơi đã sản xuất thành các chai lọ nhỏ, sau đó bán với giá rẻ để kiếm lời. Khi các bà nội trợ dùng để đựng thực phẩm, các chất gây ung thư sẽ thẩm thấu vào đồ ăn và đi vào cơ thể, cuối cùng sản sinh bệnh tật.



"Đồ nhựa nhà bếp của các hãng lớn thường có đủ tính năng kháng khuẩn, chịu nhiệt nóng lạnh, chống tác động tia tử ngoại, khử mùi… Còn những hộp nhựa, chai nhựa rẻ tiền, bán trôi nổi trên thị trường sẽ gây nhiễm độc cơ thể nếu dùng để đựng gia vị hay ngâm rượu thuốc dài ngày" – PGS.TS Thịnh chia sẻ.

Loại nhựa này nếu dùng để đựng thực phẩm sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư.

Đáng nói, nhựa số 7 còn có chứa hoạt chất Bisphenol A (BPA), đây là một chất độc hại có thể gây vô sinh, tiểu đường và ung thư. Nhựa số 7 không chịu được nhiệt, vì thế nó sẽ bị biến chất hay là sản sinh chất độc nếu đựng nước nóng, hay được dùng để hâm nóng đồ ăn.

Làm gì khi trong nhà có những món đồ nhựa số 7?

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết, nhựa PC số 7 chỉ nên dùng để đựng các chất hóa học như xăng, dầu hỏa… hoặc vứt đi để đảm bảo an toàn sức khỏe. Tuyệt đối không được sử dụng loại nhựa này để tích trữ thực phẩm dài hạn, nhất là không dùng để đựng thức ăn nóng vì sẽ làm chất gây ung thư thẩm thấu vào cực nhanh.

Chuyên gia khuyên rằng để đảm bảo an toàn, bạn nên mua các món đồ nhựa của các nhãn hiệu uy tín, có chứng nhận của cơ quan kiểm định nếu muốn đựng thực phẩm. Hãy chọn những đồ nhựa có độ trong, bóng cao, bề mặt không bị nhám hoặc xước.



Tốt nhất là mua các loại nhựa có ký hiệu PET (Polyethylene Terephthalate), HDPE (High-Density Polyethylene), LDPE (Low-Density Polyethylene) và PP (Polypropylene). Không tái sử dụng các loại nhựa sử dụng 1 lần như chai nước, ống hút, cốc cà phê…



Bên cạnh đó, các bà nội trợ cũng nên chú ý tới độ cứng và màu sắc của các loại hộp nhựa đựng thực phẩm. Hộp nhựa cứng và có màu trắng thường có độ an toàn cao hơn. Nguyên nhân là do nhựa dẻo, nhựa có màu sặc sỡ dễ bị biến dạng hoặc thôi nhiễm hóa chất, chất tạo màu ở nhiệt độ cao nên gây ảnh hưởng tới sức khỏe.



Không mua các món đồ nhựa mới cầm lên đã nghe mùi hắc, vì chắc chắn đó là sản phẩm gây hại.



Không được dùng các thùng nhựa đã đựng hóa chất để đựng nước ăn hay các loại thực phẩm lỏng, vì chúng đã bị thẩm thấu nhiều chất độc hại.