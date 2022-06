Đừng sợ nữa ngành y

Bệnh viện Bạch Mai - nơi từng xảy ra nhiều những sai phạm liên quan vật tư y tế. Ảnh: Trần Thường

Tâm lý lo sợ, e ngại không muốn mua sắm, không muốn hợp tác, không muốn khai thác nguồn cung… thời gian qua là điều không bình thường.

Những sai phạm của ngành y vừa qua là đáng kể, tuy nhiên không thể làm lu mờ thành tích của cả ngành. Con số vi phạm luật pháp cũng chỉ rơi vào thiểu số những người có chức, có quyền còn toàn thể bác sỹ, dược sỹ, nhân viên của ngành đã có đóng góp rất lớn trong cuộc chiến chống đại dịch vừa qua, và trong việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Thành tích chống dịch của ta được Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới bày tỏ sự ngưỡng mộ. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao nỗ lực, các biện pháp mạnh mẽ, chủ động mà Việt Nam đã thực hiện để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Họ cho rằng Việt Nam đã kịp thời gửi những chuyến hàng cứu trợ y tế đến các nước bị thiệt hại nặng nề do đại dịch. Tại cuộc họp Đổi mới sáng tạo phòng chống Covid-19 giữa đại diện WHO (Tổ chức y tế Thế giới) và đại diện Việt Nam mới đây, WHO đã đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo và sẵn sàng chia sẻ công nghệ phòng chống đại dịch của Việt Nam.

Nói như vậy để thấy những đóng góp, những hy sinh của ngành y không chỉ được người dân trong nước đánh giá cao mà cả thế giới nhìn nhận. Nhiều thầy thuốc đã phải hy sinh cả tính mạng, vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách hoàn thành nhiệm vụ.