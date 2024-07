'Dùng sinh trắc học là giải pháp tiên tiến nhất hiện nay trong chuyển khoản'

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng không phải nhóm tội phạm nào cũng đủ năng lực để thực hiện những biện pháp kỹ thuật mới. Ngoài ra, chúng ta sẽ có những giải pháp nâng cấp kịp thời triển khai để ngăn ngừa trước khi nó được nhân rộng.

Chính vì thế khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng các app thường nhắn khách hàng như “đưa khuôn mặt đến gần,” “quay trái, quay phải,” “hãy cười lên”… để thấy đây là người thật chứ không phải ảnh tĩnh nên khách hàng không cần quá lo lắng.

- Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ra sao để đưa ra các giải pháp tăng cường bảo mật, bảo vệ khách hàng?

Ông Triệu Mạnh Tùng: Bộ Công an luôn luôn đồng hành với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong việc đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin của ngành Ngân hàng. Trong thời gian tới, qua quá trình theo dõi, nguồn tin Bộ Công an thu thập được nếu có những hiện tượng, phương thức lừa đảo mới chúng tôi sẽ trao đổi sớm với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng để có phương án khắc phục, lấp những kẽ hở còn lại, ngăn chặn tối đa tội phạm. Chẳng hạn, nếu xuất hiện giải pháp deepfake có thể vượt qua biện pháp đang thực hiện, Bộ Công an sẽ nhanh chóng trao đổi để xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại và thực hiện được mục tiêu hạn chế các giao dịch liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật.

Còn về phía ngân hàng, theo tôi, cần tiếp tục tích cực triển khai tuyên truyền để bảo vệ khách hàng trên nhiều kênh, đơn giản nhất là ở app. Các ngân hàng cũng nên xây dựng ứng dụng nền tảng khoa học, công nghệ từ việc kết nối nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu từ Bộ Công an…

Đặc biệt các ngân hàng cần nâng cao cảnh giác với những tài khoản có giao dịch bất thường để cảnh báo với chủ tài khoản của mình nhằm ngăn chặn kịp thời các giao dịch đáng tiếc xảy ra.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!