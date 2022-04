Dùng sim điện thoại chính chủ lập tài khoản ngân hàng ảo lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

Mất tiền dù điện thoại và sim vẫn giữ trong tay, chị H. đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) trình báo. Từ khai báo của chị H, cơ quan công an đã lần ra manh mối phạm tội của Dũng. Căn cứ vào các camera an ninh ngân hàng đặt tại các máy ATM, nhà chức trách đã bắt quả tang Dũng đang rút tiền từ tài khoản chiếm đoạt.

Thông qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, nghiêm cấm người dân mua bán tài khoản, thông tin cá nhân dưới mọi hình thức. Người dân cần cảnh giác, không để lộ lọt thông tin cá nhân khiến tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội. Nâng cao ý thức bảo mật khi sử dụng tài khoản ngân hàng.

Đồng thời, cơ quan công an đề xuất cơ quan có thẩm quyền tăng nặng chế tài xử lý đối với các cá nhân mua bán tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân. Về phía các ngân hàng, siết chặt việc kiểm soát, thẩm định hồ sơ và quản lý thông tin khách hàng, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.

Sông Yên