Dùng rìu tấn công tình trẻ, cụ bà U70 thoát án tù nhờ tình tiết lạ

Ảnh minh họa.

Hồ sơ của tòa án cho hay, vào tháng 9 năm 2019, người phụ nữ (khi ấy 65 tuổi) trong tình trạng say rượu trở về nhà, nơi bà chung sống với bạn trai kém tới 27 tuổi. 2 người bắt đầu cãi vã về chuyện dọn dẹp căn hộ. Cụ thể, người phụ nữ cho rằng bạn trai quá luộm thuộm.

“Sau khi tranh cãi, bà ta tiến đến từ phía sau người đàn ông đang say sưa xem TV và dùng rìu giáng nhiều nhát vào đầu, sườn và cổ của anh ta. Cảnh sát và xe cứu thương đã được gọi đến nhưng anh ta một mực khẳng định rằng mình bị thương do một cú ngã. Nhưng phía công tố khẳng định những vết thương rõ ràng là do tác động của người nào đó”, đại diện truyền thông của văn phòng công tố khu vực cho biết.

Người phụ nữ bị buộc tội theo khoản "h" của Phần 2 điều 111 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (tội cố ý gây tổn hại thân thể, nguy hiểm đến tính mạng con người với hành vi sử dụng đồ vật làm hung khí).