Dùng phương pháp “gấu ngủ đông” cứu người đàn ông ngưng tim ngưng thở

Lúc nhập viện, bệnh nhân đã hôn mê sâu, tím tái toàn thân, da lạnh mạch 0, huyết áp 0. Tại đây, bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành hồi sức tim phổi, ấn tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản bóp bóng, sử dụng thuốc vận mạch, thuốc chống loạn nhịp, sốc điện phá rung nhiều lần.

Sau đó bệnh nhân được đưa lên hồi sức thở máy, hạ thân nhiệt chỉ huy. Bệnh nhân được được đưa về 330C trong 3 giờ và duy trì ở 330C liên tục 24 giờ. Sinh hiệu bệnh nhân sau đó ấm dần 0,250C mỗi giờ đến khi bệnh nhân đạt 370C, duy trì nhiệt độ 370C thêm ít nhất 24 giờ. Sau đó, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, thực hiện tốt y lệnh được rút nội khí quản.