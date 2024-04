Dùng nồi chiên không dầu cả năm nhưng nhiều người vẫn bỏ qua "góc chết" này: Hình ảnh thực tế gây bất ngờ

Song để đảm bảo việc vệ sinh được hiệu quả nhất, hãy mang tới các sửa hàng sửa chữa hoặc nhờ tới tay nghề của các người thợ chuyên nghiệp.

Cần tháo rời toàn bộ các bộ phận của nồi chiên không dầu để vệ sinh triệt để cả khu vực thanh nhiệt điện trở (Ảnh Group Hội đồ gia dụng tiện ích)

Do không được vệ sinh trong thời gian dài nên "góc hiểm" này của nồi chiên không dầu cũng sẽ tích tụ nhiều dầu mỡ và chất bẩn hơn hẳn so với các khu vực khác - được vệ sinh thường xuyên. Bởi vậy, để làm sạch tối ưu, cần tới cả sự can thiệp của các dung dịch vệ sinh chuyên dụng, có độ tẩy rửa cao và chuyên biệt xử lý các vết dầu mỡ lâu ngày.

Bên cạnh thanh nhiệt điện trở của nồi chiên không dầu, người dùng cũng nên nhớ vệ sinh toàn bộ thiết bị định kỳ, tuỳ theo tần suất sử dụng. Tốt nhất là nên vệ sinh ngay sau khi kết thúc việc sử dụng thiết bị.

Các bước vệ sinh cơ bản có thể tham khảo như sau:

- Bước 1: Vệ sinh lòng nồi, khay chiên.

Với các khay và lòng nồi chiên không dầu, sử dụng bột baking soda cùng nước rửa bát và nước sôi để vệ sinh. Đầu tiên, ta các bộ phận này nồi trong hỗn hợp trên từ 20 - 30 phút. Sau khi kết thúc chu trình ngâm, các vết bẩn bên trong lòng nồi dưới tác động của các chất tẩy rửa sẽ mềm ra, từ đó ta có thể cọ rửa dễ dàng và rửa lại lần cuối với nước sạch.