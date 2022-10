Dùng nến thắp sáng khiến căn nhà cháy rụi trong lũ

Từ ngày 29/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) có mưa to, kết hợp thủy điện xả lũ gây ngập úng trên diện rộng. Do nước lũ dâng cao nên toàn xã Thanh Mai mất điện.

Vụ hỏa hoạn trong lũ đã thiêu rụi căn nhà 3 gian của gia đình bà T. (Ảnh: Tử Hoàng).