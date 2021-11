Dựng màn kịch lừa tiền của nghi can đường dây mang thai hộ

Hôm nay (9/11), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Hoàng (SN 1994, nhân viên ngân hàng, ở Thanh Xuân) mức án 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù vì tội Đánh bạc.



Đồng phạm với Hoàng ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Ngô Thị Thanh Thảo (SN 1996, ở Nam Từ Liêm) nhận án 6 năm tù. Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thanh (SN 1961, ở Đống Đa) bị tuyên án 30 tháng tù về tội Đánh bạc.



Theo cáo buộc, tháng 2/2019, chị Phạm Thị Hà (SN 1993, quê Hải Dương) quen biết một số đối tượng người Trung Quốc làm dịch vụ mang thai hộ.

Các bị cáo tại tòa

Do biết tiếng Trung, chị Hà nhận làm phiên dịch cho nhóm người trên, đồng thời có trách nhiệm lo việc ăn uống, đi lại, đưa những người mang thai hộ đi khám sức khỏe. Nếu người mang thai hộ thành công, chị Hà được trả 30 triệu đồng/người.



Ngày 2/11/2020, chị Hà nhận được điện thoại yêu cầu đón 2 người được thuê mang thai hộ, trong đó có chị K. (SN 1997, ở TP.HCM) đưa đi khám sức khỏe.



Trong hai người phụ nữ mang thai hộ, chị K, đạt yêu cầu của nhóm người Trung Quốc, nhưng lúc này, chị đổi ý không muốn mang thai hộ, đòi về và yêu cầu chị Hà trả phí đi đường.



Do người môi giới của chị K. nói chị phải tự lo tiền về nên chị đã đến công an quận Tây Hồ trình báo.



Màn kịch



Lo sợ "dính án", chị Hà nhờ Thảo tìm người giúp đỡ. Thảo đã giới thiệu chị Hà gặp Hoàng nhờ “chạy án” để không bị xử lý hình sự, hoặc nếu bị xử lý thì chỉ bị xử án treo.



Hoàng nói với chị Hà anh ta quen một người tên Ngô Tiến Đại. Người này quen biết lãnh đạo trong ngành kiểm sát nên có thể giúp “chạy án”.



Thời điểm đó, Hoàng đang cần tiền để trả nợ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Hà. Sáng 14/11/2020, anh ta nhắn tin cho Thảo yêu cầu chuyển hơn 13 triệu đồng để mua rượu biếu anh Đại.



Chị Hà tin bị cáo có thể giúp được nên đã ngoan ngoãn chuyển tiền theo yêu cầu.



Ngày hôm sau, Hoàng tiếp tục nhắn Thảo yêu cầu chị Hà chuẩn bị 2 phong bì đựng 5.000 USD để lo “chạy án”. Lúc này, chính Thảo cũng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Hà.



Thảo bảo Hoàng nhắn tin vào điện thoại của Thảo với nội dung yêu cầu chị Hà chuẩn bị 8.000 USD để Thảo chụp gửi cho chị Hà. Hoàng biết Thảo muốn chiếm đoạt số tiền chênh lệch nhưng vẫn đồng ý nhắn tin theo yêu cầu của Thảo.



Do được thông báo gấp về số tiền phải lo để “chạy án”, chị Hà chỉ chuẩn bị được 6.500 USD (tương đương hơn 150 triệu đồng) để chuyển cho Thảo.



Số tiền 1.500 USD chị Hà còn thiếu, Thảo nói dối cho chị Hà mượn để đưa cho Hoàng đủ 8.000 USD. Tiền nhận được Hoàng đem trả nợ và trả lại cho Thảo 1.500 USD



Khoảng 3 ngày sau, Hoàng tiếp tục yêu cầu Thảo bảo chị Hà đưa thêm 100 triệu đồng vào trước 16h cùng ngày để anh ta đi lo việc. Thảo bảo Hoàng nhắn lại cho Thảo với nội dung yêu cầu chị Hà chuẩn bị 120 triệu đồng và 2.000 USD để đưa cho chị Hà xem nhằm hưởng chênh lệch.



Do chị Hà chỉ chuẩn bị được 20 triệu đồng nên Hoàng nói dối việc cho chị vay 100 triệu đồng và 2.000 USD.



Hôm đó, anh ta dẫn Thảo và chị Hà đi vào một con ngõ ở phố Hồ Đắc Di, nói dối vào để đưa tiền cho vợ lãnh đạo VKS. Thực chất, Hoàng vào gặp người yêu nói chuyện rồi quay ra bảo Thảo và chị Hà đã đưa tiền xong.



Tiếp tục “màn kịch”, ngày hôm sau Hoàng yêu cầu chị Hà trả cho anh ta số tiền 100 triệu và 2.000 USD đã cho vay hôm trước.



Tiền kiếm được bất hợp pháp, Hoàng dùng để trả nợ và chơi lô đề, sử dụng cá nhân.



Đến ngày 20/11/2020, Hoàng gọi điện cho anh Đại tiếp tục nhờ anh này lo “chạy án”. Anh Đại nói không tự giải quyết được mà phải nhờ người khác và cần chuẩn bị 1 tỷ đồng.



Truyền đạt lại nội dung trên để chị Hà chuẩn bị tiền, nhưng chị này không đủ tiền nên nói dừng lại và yêu cầu bị cáo trả lại số tiền mà chị đã đưa cho Hoàng trước đó.



Không nhận lại được tiền, ít ngày sau, chị Hà đến công an trình báo. Cáo trạng xác định, Thảo và Hoàng đã chiếm đoạt của chị Hà hơn 319 triệu đồng và 2.000 USD (tương đương hơn 365 triệu đồng).



Trong đó, Hoàng được hưởng lợi 286 triệu đồng, Thảo hưởng hơn 78 triệu. Hoàng dùng một phần tiền chiếm đoạt được để chơi cờ bạc.



Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, từ ngày 16-20/11/2020, Hoàng và Thanh đánh bạc với nhau 5 lần với tổng số tiền hơn 111 triệu đồng.