Đừng lo lắng khi con nhút nhát quá mức, hãy áp dụng 4 cách này: Con thay đổi ngoạn mục, cha mẹ nở mày nở mặt

Có một câu chuyện như sau: Đứa trẻ đang thơ thẩn chơi một mình ở góc sân thì có một bạn đến làm quen, ngỏ ý chơi cùng. Người bạn ấy nói: "Bạn có thể làm bạn với mình được không? Chúng ta cùng chơi trò này nhé!". Nhưng đứa trẻ đã vội chau mày, ngượng ngùng đáp lời: "Mình không biết, để mình về hỏi mẹ đã".

Trẻ gặp gỡ, kết bạn là điều tự nhiên. Vậy mà nhiều đứa trẻ kém tự tin, ngại giao tiếp, muốn có bạn nhưng phải nhờ sự trợ giúp từ mẹ. Thế giới của chúng chỉ quanh quẩn bên người thân. Chúng chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ mới ngoài cuộc sống.

Đối với những đứa trẻ thiếu tự tin như vậy, chắc hẳn bậc làm cha làm mẹ có chút lo lắng, hoang mang. Vì khi trẻ ra ngoài xã hội sẽ khó có thể chịu được áp lực, thu hẹp mọi mối quan hệ, thậm chí là bị người khác quay lưng. Khi con có những biểu hiện của sự thiếu tự tin, cha mẹ đừng vội hoảng sợ, hãy áp dụng ngay những cách dưới đây.

1. Ngừng so sánh con với người khác



Những đứa trẻ đều không thích việc bị so sánh mình với bạn bè nhưng chúng khó nói ra hoặc không biết cách phản bác lại. Khi cha mẹ thường xuyên so sánh sẽ khiến trẻ cảm thấy buồn bã, trống vắng trong lòng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến trẻ cảm thấy mặc cảm, tự ti.

Cha mẹ nào thường làm việc này thì cần sửa sai kịp thời. Hãy trau dồi cho con sự tự tin, mạnh mẽ, không nên đả kích con. Mỗi đứa trẻ đều có những điểm sáng riêng. Việc cha mẹ cần làm là tìm ra điểm sáng của con và giúp con phát huy.