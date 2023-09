Đứng lên cân mỗi buổi sáng để… giảm cân

Thói quen đầu tiên là uống đủ nước lọc ngay khi ngủ dậy. Thói quen này được nhiều người áp dụng nhưng không nhiều người nắm được lý do nên làm việc này. Ngoài việc giúp thanh lọc cơ thể thì uống nước vào buổi sáng làm cho người ta có cảm giác no. Bên cạnh đó, nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ của nước nên khi uống nước vào, cơ thể cần 1 nhiệt lượng để làm ấm nước – tức là cần tiêu hao năng lượng để làm ấm nước. Vì vậy, uống nước vào buổi sáng vừa làm tiêu hao năng lượng, vừa tăng cảm giác no. Qua đó góp phần giúp kiểm soát cân nặng.